اليوم السابع
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قافلة بيطرية بالتعاون بين طب بيطرى وجامعة كفرالشيخ ضمن حياة كريمة

الأربعاء، 12 يوليو 2023 09:08 ص
قافلة بيطرية بالتعاون بين طب بيطرى وجامعة كفرالشيخ ضمن حياة كريمة قافلة طبية لطب بيطري كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تشهد العديد من القرى بمراكز محافظة  كفر الشيخ، قوافل طبية بين مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، وكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، لتقديم كافة الخدمات البيطرية، بالقرى والمراكز، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعاون الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري، فى إطار التعاون المستمر والمثمر بين مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ وكلية الطب البيطري بكفر الشيخ، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة القافلة الطبية البيطرية.

شهدت قرية أبو عليوة الغربية مركز سيدى سالم بإشراف الدكتور محمد بشار، والدكتور بسيوني هلهل ،عميد الكلية ،وبحضور الدكتور محمود موسى، وكيل الكلية، والدكتور عبد الستار، شعوط مدير إدارة الرعاية، ووقع الأطباء أساتذة الجامعة الكشف الطبى وتقديم العلاجات اللازمة لجميع الحيوانات والطيور بالمجان، بحضور دكتور وسام يسن، مدير إدارة سيدى سالم، والأطباء والمعاونين بإدارة سيدى سالم المشاركين بالقافلة.

تواجد السيدات لصرف الادوية البيطرية
تواجد السيدات لصرف الادوية البيطرية

 

تواجد عدد من المسئولين والاهالي
تواجد عدد من المسئولين والاهالي

 

جانب من فعاليات ىالقافلة
جانب من فعاليات ىالقافلة

 

صرف الادوية البيطرية خلال قافلة حياة كريمة
صرف الادوية البيطرية خلال قافلة حياة كريمة

 

قافلة طبية لطب بيطري كفر الشيخ
قافلة طبية لطب بيطري كفر الشيخ

 

 


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