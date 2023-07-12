رفع الرايةالصفراء على الشواطئ الشرقية والحمراء على العجمى بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية رفع الرايات الصفراء على الشواطئ الشرقية اليوم، بعد هدوء نسبى فى حركة الامواج واعتدال الطقس، فيما استمر رفع الراية الحمراء على شواطئ العجمى فقط نظرًا لارتفاع الأمواج

وأكد الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه بناءً على تقرير هيئة الأرصاد الجوية باعتدال حالة الجو وهدوء ارتفاع الأمواج الذى يصل من 1.5 إلى 2 متر وهدوء نسبى فى سرعة الرياح، يسمح بنزول المواطنين لمياه البحر فيما عدا الأماكن التى يرى مراقبين الشواطئ أنها تمثل خطورة على حياة المواطنين فيتم منع النزول بها

وشددت الإدارة على أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد، وأهمها منع نزول البدالات للمياه، تواجد عمال الأبراج فوق الأبراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر، وزيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد، ورفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها باسطوانات الأكسجين واحتياجات الإسعافات الأولية .