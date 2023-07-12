تنسيق الجامعات 2023.. تفاصيل اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة و60 % للحصول على لائق

كتب محمد صبحى

كشف الدليل الاسترشادى لطلاب الثانوية الذى اعده المجلس الأعلى للجامعات عن مجموعة من الضوابط والارشادات العامة للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الفنون الجميلة تخصص " فنون" وتفاصيل ونظام الاختبار وذلك ضمن أعمال تنيسق الجامعات 2023 :

* الاختبار المهاري

1- زمن الاختبار المهارى 150 دقيقة ويبدأ الساعة 10 صباحًا ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيا وايا كان السبب.

2- ينقسم الاختبار المهارى إلى عدد (2) سؤال مهاري (الرسم + التصميم الابتكاري).

سؤال الرسم: (من 60 درجة) ويتضمن موضوع واحد يهدف إلى تقييم قدرات الطالب ومهاراته الفنية في التعبير الحر عن البيئة المحيطة ومظاهر الحياة المتنوعة في المجتمع وذلك باستخدام أقلام الرصاص ذات درجات الظلال المختلفة والظل والنور وهو مهم جدا في إظهار الشكل.

* سؤال التصميم الابتكاري: (من 40درجة) ويتضمن موضوع واحد يهدف إلى قياس قدرة الطالب على تنظيم الأفكار والأشكال والابتكار التصميم المطلوب مع استخدام الألوان الخشبية أو ألوان الفلوماستر أو الإثنين معا فى مساحة 15 % 20 سم .

وأوضح الدليل الاسترشادى أن الأدوات المطلوب من الطالب إحضارها أثناء تأدية الاختبار

- أقلام الرصاص بدرجاتها المختلفة.

-أقلام الفلوماستر.

ألوان خشبية. أدوات هندسية (مسطرة، مثلث برجل).

- ممحاة رصاص (أستيكة).

- سطح مستوى من الخشب أو الكارتون مقاس 25 / 35 سم لاستعماله أسفل ورقة الرسـم (اختياري).

ويشترط لنجاح الطالب فى كلية الفنون الجميلة فنون حصول الطالب على 60 % من إجمالى جميع الاختبارات الرسم + التصميم الابتكارى كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.