تحرير 212 محضراً متنوعا لأصحاب المخابز بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ حملات على المخابز، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتعاون رؤساء مدن ومراكز المحافظة، وعماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ.

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، مشيراً أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، وأسفرت الحملة عن تحرير212 محضراً متنوعا لأصحاب المخابز بقرى ومدن المحافظة.

وقاد اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة مكبرة للمرور على المخابز بنطاق مركز ومدينة دسوق، أسفرت الحملة عن تحرير عن 30 مخالفة بالمدينة والقرى، منهم 10 نقص وزن ، 8 صحة ، 6 نظافة، محضر عدم اعلان، ومحضر تصرف دقيق، ومحضرين متنوعين.

وقاد عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملات التموينية على المخابز، للتأكد من إنجاز الخبز لإنتاج الخبز وفق المواصفات القياسية، ومتابعة أرصدة المخابز، وأسفرت الحملة عن تحرير 25 محضراً متنوعاً لأصحاب المخابز.

وقاد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، الحملات التموينية بمخابز القرى والمدينة، بالتعاون مع التموين والجهات الرقابية، وتمكنت الحملات من تحرير تحرير عدد 32 محضراٍ متنوعاً، منهم 17 محضر نقص وزن، و 13 محضر متنوع، ومحضرين مواصفات.

تابع سليم محمد أبو شريف رئيس مدينة برج البرلس، أعمال الحملة التموينية على المخابز والمجازر والمحلات التجارية وذلك لتوصيل الدعم لمستحقيه، وتمكنت الحملة من تحرير 7 محاضر، متنوعه، منهم نقص وزن، ومحضر مواصفات، و 3 إعلان أسعار ، ومحضر شهادة صحية.

وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، حملات على المخابز بالقرى والمدينة، أسفرت عن تحرير 13 محضراً متنوعاً، منهم 4 محاضر خاصة بالتموين، و9 محاضر متنوعة.

وقاد جمال فهمي، رئيس مدينة سيدي غازي الحملة التموينية على المخابز، والمحال التجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر متنوعة، منهم 7 مواصفان، ومحضرين نقص وزن.

وتابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم حملة التفتيش على المخابز بدائرة المركز والمدينة للتأكيد على جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين وذلك على مستوى المدينة وقرى (القن والقصابي وسد خميس وابو غنيمة البلاصى والحدادى والفقهاء القبلية ومنشأة عباس والورق وتيدا والملاحة والروضة وبرية لاصيفر والتفتيش ودمرو)، وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضراً متنوعاً منهم 9 محاضر نقص وزن، و محضر مواصفات، ومحضرين مخالفات أخرى.

تابع أحمد عيسي، رئيس مركز ومدينة الرياض، الحملات التموينية على المخايز، بالتنسيق والتعاون بين إدارة تموين الرياض الرقابة التموينية، وأسفرت الحملة عن 8 محاضر متنعة، منهم محضرين نقص وزن، و3 محاضر مواصفات، و3 محاضر صحة.

كما تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الحملات التموينية على المخابز، والتي أسفرت عن تحرير 32 محضراً متنوعاً، منهم 24 محضر بقرى كفر الشيخ، و4 محاضر بمخابز غرب المدينة، و4 محاضر بمخابز شرق مدينة كفر الشيخ.

وقاد اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم ، حملة تموينية على المخابز، للتأكد من الالتزام بالأوزان ومواعيد الإنتاج والغلق، وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير 19 محضراً متنوعاً ، من بينها محضرين نقص وزن ، ومحضر موصفات، و8 محاضر صحة ،ومحضرين عدم اعلا، و6 محاضر نظافة.

تابع اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، الحملات التموينية على المخابز، والتي أسفرت عن تحرير عدد 32 محضر، منهم 17 محضر نقص وزن، و 13 محضر متنوع، ومحضرين محضر مواصفات، وتابع اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، الحملات التموينية على المخابز والتي أسفرت عن تحرير 18 محضراً متنوعاً، منهم 5 نقص وزن و7 مواصفات، ومحضرين تصرف، و5 محاضر تصرف، ومحضر عدم اعلان، و3 محاضر أخرى.