اليوم السابع
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بالبيضا والحجر.. ضبط دجال ينصب على المواطنين فى الإسكندرية

الأربعاء، 12 يوليو 2023 11:48 ص
بالبيضا والحجر.. ضبط دجال ينصب على المواطنين فى الإسكندرية جريمة الدجل والشعوذة- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة شخصية على أحد مواقع التواصل الإجتماعى، يُبدى خلالها المُعلن عن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر نظير مبالغ مالية، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه عاطل مقيم بمحافظة بالإسكندرية.
 
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين، بحوزته هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على الرسائل والمحادثات التى تؤكد نشاطه الإجرامى" ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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