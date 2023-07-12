انتشال 3 جثامين من أسرة واحدة بمصيف اليوم الواحد بكفر الشيخ.. وتحذيرات من النزول

ناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أهالي المحافظة، بعد النزول بمياه البحر المتوسط بمصيف اليوم الواحد بمطوبس المفلق من عدة سنوات، لخطورة المكان، ووجود دوامات به، وتم إغلاق الطرق المؤدية إليه، وتم تكرار المناشدات عدة مرات، مؤكداً أن مصيف بلطيم متوفر به كل الإمكانيات، ويتسم بالهدوء، والHمان، إضافة لوجود فرق الإنقاذ المنتشرة على الشاطئ.

وعلى جانب آخر تابع محافظ كفر الشيخ الجهود المبذولة من قبل رجال الانقاذ، و اللواء حاتم الهيدبي رئيس مجلس مدينة مطوبس، ورجال الاسعاف، انتشال 3 جثامين لسيدتين وشاب، من أسرة واحدة، وجرى نقل جثامينهم، لمستشفى رشيد العام، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.