المنطقة الصناعية الصينية: نتفاوض لجذب 10 مليار دولار استثمارات بـ"قناة السويس"

كتب مدحت عادل

أكدت سونج تساي سن العضو المنتدب لشركة تيدا مصر، أن المنطقة تبذل مزيدا من الجهد لجذب مجموعة من الشركات الرائدة ذات المزايا التنافسية القوية لتعزيز التكتل الصناعي.

حتى الآن ، حيث تتفاوض منطقة تعاون تيدا على مشاريع باستثمارات تزيد عن 10 مليارات دولار أمريكي ، وبعد تشغيل المشروع ، ستحقق قيمة إنتاج سنوية تبلغ 18.7 مليارًا وتوفر 15000 فرصة عمل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته المنطقة الصناعية الصينية تيدا اليوم الأربعاء، حيث قالت العضو المنتدب لتيدا إنها تسعى للاستفادة من منطقة التجارة الحرة الشاملة في Tianjin Dongjiang على أنها "جوهر" وربطها بمشروع TEDA المصري لبناء مركز توزيع للسيارات وقطع الغيار ، ومركز دولي لتوزيع السلع ؛ بدعم من أموال الاستثمار والقروض الدولية بالرنمينبي من اجل تعزيز عملية تدويل الرنمينبي عبر الحدود.

وأشارت العضو المنتدب إلى تعزيز الدمج والربط بين ميناء تيانجين وميناء السخنة ، وبناء "جسر" للخدمات اللوجستية والنقل ، وتعزيز بناء قنوات التجارة الدولية. والترويج لمدينة تيدا للابتكار العلمي والتكنولوجي ومشروع الربط المعلومات "الحزام والطريق" في مصر، بما يضمن الربط والتبادل المعلوماتى للبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية.

الاستفادة من ثلاث قواعد

اعتبار منطقة تيانجين برمجيات، واتحاد هونج كونج، والمدينة الأيكلوجية تيانجين سنغافورة كنقطة ارتكاز، وبناء "القواعد الثلاث" نموذجية. إفساح المجال كاملاً للمزايا التكميلية لمدينة TEDA للعلوم والتكنولوجيا ومنطقة Tianjin Software Park ، إنشاء منصة ذكية استثمارية وتجارية ، وتعزيز إنشاء Tianjin Industrial Park. والاستفادة من اتحاد تيانجين هونج كونج لبناء قاعدة ابتكار مالي ، إلى جانب تسهيل القنوات المالية الداخلية والخارجية ، وبناء نمط جديد لتطوير روابط "التداول المزدوج" لرأس المال العابر للحدود، وبتنفيذ تعاون ثقافي لسفر الأعمال مع مدينة Tianjin Sino-Singapore Eco-city كشركة نقل.

وتستهدف المنطقة الصناعية الصينية إنشاء قواعد إنتاج وتجارة للترويج لتصدير الطاقة والمواد الخام في مصر وأفريقيا ، وإعادة تصدير المنتجات عالية الجودة ، وتجنب قيود التجارة الخارجية ، وحل العجز التجاري ، وتعزيز نقل فائض الإنتاج، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.

وتوقعت العضو المنتدب أنه بمساعدة المركز الدولي للخدمات اللوجستية وتجارة الترنزيت، ومدينة تيدا للابتكار العلمي والتكنولوجي ، وميناء معلومات الفضاء المصري وغيرها من المشاريع المفيدة المشتقة ، سيشكل التعاون المشترك مزيدا من الإنجازات الاقتصادية والمؤسسية المزدوجة من نقطة إلى أخرى.