وأفاد بيان الطوارئ الروسية - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - باندلاع حريق أسفر عن تضرر العديد من المنازل، و3200 متر مربع في قرية كريفستفو بمدينة سولنيتشنوغورسك بضواحي موسكو دون وقوع إصابات .

وأشارت الوزارة إلى أن رجال الإطفاء يعملون على منع انتشار الحريق إلى المبانى السكنية ومنطقة الغابات المجاورة .