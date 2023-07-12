اليوم السابع
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التحفظ على 12 مركبة توكتوك ورفع 250 حالة إشغال خلال حملة بالطالبية

الأربعاء، 12 يوليو 2023 10:24 ص
التحفظ على 12 مركبة توكتوك ورفع 250 حالة إشغال خلال حملة بالطالبية التحفظ على توك توك - ارشيفية
كتبت – مرام محمد

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شن حي الطالبية حملة مكبرة استهدفت رفع إشغالات وتعديات المحال التجارية والكافيهات على الطريق العام، وضبط مركبات التوك توك المخالفة لخطوط السير.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة الحملات على مدار اليوم للتصدى لظاهرة الإشغالات، وكافة أشكال التعدى بالطرق العامة لتسيير الحركة المرورية وسير المشاة، وحظر سير مركبات التوك توك بالمحاور الرئيسية والحيوية.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 12 مركبة توك توك، ورفع 250 حالة إشغال متنوعة بشوارع "العمدة، وترسا، ونعمة نصرالله، والمطبعة، وفيصل" وإيداع المضبوطات بمخازن الحي.

وخلال حملة على ساحات ومواقف شارع عز الدين عمر وشارع الثلاثيني والعروبة، تم كلبشة السيارات المتعدية على الجزر الوسطى والمخالفة بالانتظار في الأماكن غير المخصصة، وتحصيل 10 غرامات فورية، وذلك تحت إشراف الدكتور أشرف تامر غالي رئيس حي الطالبية.


حي الطالبية

الجيزة

محافظ الجيزة

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