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افتتاح الدورة 18 لمعرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية بمشاركة 75 دار نشر.. صور

الأربعاء، 12 يوليو 2023 12:53 م
افتتاح الدورة 18 لمعرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية بمشاركة 75 دار نشر.. صور معرض مكتبة الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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افتتحت مكتبة الإسكندرية، معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب 2023 في نسخته الثامنة عشر، اليوم الأربعاء، ويستمر حتى 26 يوليو الجارى، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين، واتحاد الناشرين العرب. 

يشارك في المعرض هذا العام أكثر من 75 دار نشر، من الإمارات العربية المتحدة والكويت والسعودية، وذلك إلى جانب دور النشر المصرية، بالإضافة إلى جناحي الطفل وسور الأزبكية، ويقام على هامش المعرض أنشطة ثقافية متعددة وذلك بحضور عدد من كبار الأدباء والمثقفين والفنانين.

ويقام المعرض بساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية (البلازا) وداخل مركز المؤتمرات، يوميًا من الساعة 10,00 صباحًا وحتى الساعة 10,00 مساءً، ماعدا أيام الجمعة (من 2,00 ظهراً وحتى 10,00 مساءً) والدخول مجاني.

ارض معرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية
ارض معرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية

 

معرض الكتاب الدولي بمكتبة الإسكندرية
معرض الكتاب الدولي بمكتبة الإسكندرية

 

معرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية
معرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية

 

معرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية
معرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية

 

مكتبة الإسكندرية معرض الكتاب
مكتبة الإسكندرية معرض الكتاب

 

 

 

 


أخبار الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية

معرض الكتاب

الدورة 18

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