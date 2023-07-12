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احذر.. حبس سنة وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة تكرار جريمة سرقة التيار الكهربائى

الأربعاء، 12 يوليو 2023 06:00 ص
احذر.. حبس سنة وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة تكرار جريمة سرقة التيار الكهربائى سرقه الكهرباء - أرشيفية
كتبت هند عادل

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شدد القانون على عقوبات سرقة التيار الكهربائي وغلظ العقوبة في حالة تكرار ارتكاب الجريمة، فهناك العديد من الأضرار التى تقع على المواطن بسبب سرقات التيار، وأبرزها زيادة الفقد الفني في التيار الكهربائى، وانقطاع مستمر للتيار الكهربائي، وتذبذب في الجهد الكهربائي والذى قد يؤدى إلى حدوث ماس كهربائي وتلف الأجهزة الكهربائية، إلى جانب التأثير على دراسات أسعار بيع الكهرباء.
 

العقوبات والغرامات التى حددها قانون الكهرباء:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى  العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
 
ومطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة  التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وفى حالة  تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، فى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

الكهرباء

سرقه الكهرباء

سرقه التيار الكهربائى

عقوبه سرقه التيار

اليوم السابع بلس



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