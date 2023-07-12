اليوم السابع
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إصابة 10 أشخاص نتيجة انقلاب ميكروباص على طريق القنطرة الصالحية

الأربعاء، 12 يوليو 2023 10:09 ص
إصابة 10 أشخاص نتيجة انقلاب ميكروباص على طريق القنطرة الصالحية جانب من الحادث
الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

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أصيب 10 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة انقلاب السيارة الميكروباص التى يستقلونها على طريق القنطرة غرب الصالحية، وتم نقل مصاب إلى مستشفى ابوخليفة للطوارئ، بينما تم نقل 9 مصابين إلى مستشفيات الشرقية لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق القنطرة غرب الصالحية حدود الإسماعيلية مع الشرقية. 
 
على الفور، انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع ب4 سيارات أسعاف من اسعاف الاسماعيلية، كما تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف من أسعاف الشرقية، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة الحادث. 
 
الحادث (1)
الحادث (1)

الحادث (2)
الحادث (2)

الحادث (3)
الحادث (3)

الحادث (4)
الحادث (4)

جانب من الحادث (1)
جانب من الحادث (1)

جانب من الحادث (2)
جانب من الحادث (2)

 


 

 


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حدود الاسماعيلية مع الشرقية

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