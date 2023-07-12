إصابة تاجر بطلق نارى فى البطن حال عبثه بسلاح نارى غير مرخص بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أستقبل مستشفى سوهاج الجامعى تاجر ماشيه يبلغ من العمر 23 سنة، مصاب بطلق نارى أسفل البطن من الناحية اليمنى وذلك عللى إثر قيامه بالعبث بسلاح نارى غير مرخص أثناء تواجده بالمنزل برفقة نجلل عمومته تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

ترجع الواقعة عقب ورود إشارة من مستشفي سوهاج الجامعي لمركز العسيرات بوصول المدعو محمد ا ع ع 23 سنة تاجر مواشي ويقيم دائرة المركز مصاباً بطلق ناري أسفل البطن من الناحية اليمني.

وبسؤال المصاب شفاهةً ونجل عمومته المدعو حسن ص ع 26 سنة تاجر مواشي ويقيم بذات الناحية شاهد واقعة بأنه أثناء تواجدهما بمنزل المصاب وقيامه بالعبث بسلاح ناري " فرد روسي محلي الصنع " خاصته خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابته ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك.

تم ضبط السلاح المستخدم عبارة عن فرد روسي محلي الصنع بإرشاد المصاب تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق بالواقعة.