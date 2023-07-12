إسكان الشرقية: حجم الأعمال بنفق عرابى تخطى 90% والتسليم قريبًا

الشرقية- فتحية الديب

شهدت محافظة الشرقية، مؤخرا، تنفيذ العديد من المشروعات القومية والخدمية التى تكلفت مليارات الجنيهات لخدمة المواطنين بالمحافظة، وعلى رأسها نفق عرابى أحد المشروعات العملاقة بالمحافظة لحل أزمة التكدس المرورى.

وقال المهندس محمد محفوظ النجار، وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق بالشرقية، فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن نفق عرابى من أهم المشروعات القومية التى تنفذ بمحافظة الشرقية، بطول 350 مترا بتكلفة 210 ملايين جنيه، لربط شارع الجلاء شرق مدينة الزقازيق، بشارع فاروق غرب فى دقائق، بدلا من رحلة تتعدى مدتها نصف ساعة، منوها أنه بدأ العمل فى المشروع فى نهاية عام 2018 ولأسباب خارجة عن إرادة الشركة المنفذة تم التأجيل لحين الانتهاء من التصاريح اللازمة، وتحويل بعض المرافق الرئيسية التى كانت تعوق العمل بالنفق منوها أن حكم تنفيذ الأعمال بالنفق تخطى 90% ويتم حاليا الرصف وتسليم الميدان ليخضع لخطة التجميل، وتسليم المشروع يبا للافتتاح ليحل أزمة التكدس المرورى.

يذكر أن محافظة الشرقية شهدت الفترة الماضية طفرة هائلة وانتعاشة غير مسبوقة فى قطاع الإسكان، فى الفترة الماضية، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية والخدمية التى تكلفت مليارات الجنيهات للخدمة المواطنين بالمحافظة، كما تم تطوير ديوان عام المحافظة من الداخل وتطوير الواجهة الخارجية، وأصبحت تليق بمحافظة الشرقية وتم التسليم، وتم الانتهاء من أعمال تطوير وتجميل نفق مدينة ههيا وتسليمه.