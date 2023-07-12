إزالة 41 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بالقصاصين الجديدة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، على انتظام العمل بالمرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لحملات إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها فى الفترة من 8 إلى 28 يوليو الجارى، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضى الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها.

وأسفرت نتائج الحملات التي نفذت في نطاق مركز ومدينة القصاصين الجديدة خلال أول وثاني أيام المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21، عن إزالة 41 حالة تعد على أملاك الدولة، وتم تنفيذ 21 حالة تعدٍّ خلال اليوم الأول، منهم 9 حالات تعدٍّ على أملاك الدولة بولاية المحافظة على مساحة 601 م، وهذا بالإضافة إلى 12 حالة تعدٍّ على أراضي ولاية الزراعة، على مساحة 1277 م، 7 قراريط و5 أسهم، وخلال ثاني أيام المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات بمركز ومدينة القصاصين الجديدة، تم تنفيذ 20 حالة تعدٍّ خلال اليوم الثاني، منهم 5 حالات إزالة لتعدٍّ على أراضي بولاية المحافظة على مساحة 691 م. كذلك تم إزالة 4 حالات تعدٍّ على أراضي ولاية الزراعة على مساحة 407 م، 2قيراط و5 أسهم، كما تم إزالة 10حالات تعدٍّ على أراضي ولاية الأوقاف على مساحة 2873 م، بالإضافة إلى حالة تعدٍّ على أراضي بولاية هيئة الطرق على مساحة 16 م.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.