اليوم السابع
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أهم مشروعات مصفاة أنربك لرفع الكفاءة وخفض الانبعاثات الكربونية ×4 معلومات

الأربعاء، 12 يوليو 2023 03:00 ص
أهم مشروعات مصفاة أنربك لرفع الكفاءة وخفض الانبعاثات الكربونية ×4 معلومات انبعاثات كربونية
كتبت - مروة الغول

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تنفذ شركة الأسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك) عدداً من المشروعات لرفع الكفاءة وتحسين الأداء والقدرات التشغيلية وخفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة وترشيد الاستهلاك وفيما يلى أهم المشروعات وكانت كالتالى. 
 
1- تضم تحسين كفاءة الوحدات الإنتاجية.
 
2- وكذلك إنشاء وحدة معالجة مياه الصرف الصناعى(ZLD) التى تعيد تدوير تلك المياه واستخدامها.
 
3- واستخدام فائض الغازات الغنية بالهيدروجين كوقود أفران بالغلايات من خلال جهاز جديد تم إضافته مؤخراً، وذلك بدلاً من  الغاز الطبيعى، الذى يمكن استخدامه فى العديد من الأنشطة الأخرى.
 
4- وكذلك مشروع نظام التحكم المتقدم فى العمليات بما تحققه تلك المشروعات من تحسين كفاءة التشغيل وزيادة الإنتاج وترشيد الاستهلاك وخفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة.
  
وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد قام أمس بتفقد سير العمل والتشغيل بمصفاة شركة الأسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك) .

مياه الصرف الصناعى

خفض الانبعاثات الكربونية

الانبعاثات الكربونية

البترول



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