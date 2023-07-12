أخبار مصر.. غدا طقس شديد الحرارة بكافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، غدا طقس شديد الحرارة بكافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 43، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

غدا طقس شديد الحرارة بكافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 43

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

البيت الأبيض يعلن حدوث اختراق لحسابات حكومية حساسة فى واشنطن

أعلن البيت الأبيض أنه اكتشف اختراق الحسابات الحكومية الأمريكية "سريعا" ومنع حدوث المزيد من الاختراقات، بعد عملية اختراق واسعة لمواقع حكومية حساسة، بحسب "سكاى نيوز".

سفير قطر بالقاهرة: العاصمة الإدارية الجديدة ستكون أحد العواصم الرائدة بالوطن العربى

استقبل، اليوم الأربعاء، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر بالقاهرة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار.

محافظ الجيزة: إزالة جزء من كوبرى 15 مايو لعدم قدرته استيعاب الأحمال الجديدة

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة مشروع توسعة وتطوير كوبري 15 مايو بحى العجوزة، وذلك في ضوء خطة الدولة نحو رفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية بالمحافظة، بما يسهم فى القضاء على الاختناقات المرورية.

أول ميناء جاف فى مصر.. شاهد ميناء أكتوبر الجاف

أنشأت وزارة النقل بالتعاون مع القطاع الخاص، ميناء أكتوبر الجاف والذي حصل على جائزة "I Global" كأفضل وأول مشروع نقل في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تم تنفيذه في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص المحلي والدولي.

اللجنة العليا لشئون المشاركة توافق على 4 مشروعات مع القطاع الخاص

ترأس اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، بحضور كل من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

صوبوا أنظاركم للسماء.. اصطفاف سماوي ثلاثي الألوان يزين السماء اليوم

يرصد بعد غروب الشمس اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 وبداية الليل اصطفاف كوكبي الزهرة والمريخ ونجم قلب الأسد بالأفق الغربي في حدث مشاهد بسهولة بالعين المجردة بسماء الوطن العربي .

رفض استئناف لاعب كرة قدم شهير وتأييد حبسه سنة لسرقة ورقة زواجه العرفى

قضت محكمة جنح مستأنف الهرم برفض استئناف لاعب كرة قدم شهيرعلى حبسه سنة مع الشغل لسرقة ورقة زواجه العرفى، وتأييد الحكم.

وزير المالية: التعاقد على إنشاء وتشغيل وصيانة 4 مشروعات تنموية بالمشاركة مع القطاع الخاص

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص وافقت في اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على التعاقد على إنشاء وتشغيل وصيانة ٤ مشروعات تنموية جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وطرح 17 مشروعًا آخر في مجالات الطاقة ومعالجة الصرف الصحي والصناعي، في إطار جهود الدولة الهادفة لفتح آفاق رحبة أمام القطاع الخاص، وتعزيز مساهماته في المسار التنموي غير المسبوق، وتعظيم مشاركته في النشاط الاقتصادي، على نحو يسهم في دفع عملية الإنتاج ورفع معدلات النمو، وخلق المزيد من فرص العمل، واستكمال مسيرة تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

الأفضل بدنياً.. محمد صلاح ينتزع جائزة جيمس ميلنر مع ليفربول

بدأ الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي استعداداته مع الريدز بجائزة جديدة قبل انطلاق موسم 2023-2024.

وعاد النجم المصري محمد صلاح إلى تدريبات ليفربول أمس الثلاثاء، بعد قضاء العطلة الصيفية التي حصل عليها بعد نهاية الموسم الماضي 2022-2023.

محكمة سويسرية تحبس لاجئا 3 سنوات وتحظر دخوله سويسرا 7 سنوات بسبب التحرش

أصدرت محكمة بمدينة "بولاخ" فى كنتون زيورخ شمال سويسرا حكما ضد لاجئ سورى بالسجن لمدة 3 سنوات وأربعة أشهر، وحظر دخول سويسرا لمدة سبع سنوات.

بدء فعاليات بطولة "العلمين بيتش سوكر" من غد وحتى 15 يوليو الجارى.. فيديو

يشهد مهرجان العلمين الترفيهى، إقامة بطولة "بيتش سوكر" من 13 إلى 15 يوليو الجارى، ومن المقرر أن تضم البطولة العديد من نجوم كورة القدم في مصر.

طقوس غريبة للمشاهير.. توقيت زمنى لأمنيات باريس هيلتون وتيشيرت واحد لـ مارك

لكل شخص في العالم طريقة مختلفة يعيش بها، وعلى الرغم من أنها تكون مناسبة له، فهناك بعض الأفعال التي يراها البعض غريبة ولم يستطع أن يفعلها أحد، ولكن نظراً لأننا أناس عاديون لم يعرف أحد غرائبنا سوى المقربين منا، فإن المشاهير عندما تسلط عليهم الأضواء، سوف تصدمك طقوسهم الغريبة، سواء كانت طرق تجميل أو خرافات يؤمنون بها أو روتين يومهم، ونستعرض فى هذا التقرير، مجموعة من غرائب المشاهير، وفقاً لما نشره موقع "watchmojo".

شركة طيران تنزل 19 راكبا قبل رحلة جوية من طائرة "عشان الحمولة تقيلة"

طلبت شركة طيران إيزى جيت، ومقرها المملكة المتحدة، من 19 راكبًا على متن رحلة من لانزاروت إلى ليفربول النزول من الطائرة لأنها كانت "ثقيلة جدًا على الإقلاع"، وفقًا لتقرير فى صحيفة إندبندنت. وقع الحادث فى 5 يوليو الجاري، وتأخرت الرحلة بسبب سوء الأحوال الجوية ووزن الطائرة، حيث كان من المفترض أن تقلع الطائرة فى الساعة العاشرة إلا ربع مساء لكنها لم تغادر مطار إسبانيا حتى الساعة الحادية عشر والنصف مساء بعد أن طُلب من الركاب التطوع "لاختيار عدم السفر".