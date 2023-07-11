5 نصائح للحصول على نوم بدون أرق.. منها ممارسة الرياضة

كتب – حسام الشقويرى

يتقلب الكثير منا بانتظام ليلاً، ويكافحون من أجل الحصول على نوم جيد والذى يؤثر بشكل مباشر على الصحة العقلية والجسدية. وبخاصة طاقتك أثناء النهار، وكذلك الإنتاجية، والتوازن العاطفي، وحتى وزنك. وعلاج صعوبات النوم غالبًا ما يمكن العثور عليه في روتينك اليومي. وفقا لما نشره موقع helpguide

ويمكن أن تتركك العادات غير الصحية أثناء النهار وخيارات نمط الحياة تتقلب وتتقلب في الليل وتؤثر سلبًا على مزاجك وصحة دماغك وقلبك وجهاز المناعة والإبداع والحيوية والوزن. ولكن من خلال تجربة النصائح التالية ، يمكنك الاستمتاع بنوم أفضل في الليل وتعزيز صحتك وتحسين طريقة تفكيرك وشعورك أثناء النهار.

1: حافظ على التزامن مع دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية لجسمك

يعد المزامنة مع دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية لجسمك ، أو إيقاع الساعة البيولوجية ، أحد أهم الاستراتيجيات للنوم بشكل أفضل. إذا كنت تحافظ على جدول نوم واستيقاظ منتظم ، فستشعر بالانتعاش والحيوية أكثر بكثير مما لو كنت تنام نفس العدد من الساعات في أوقات مختلفة ، حتى لو قمت بتغيير جدول نومك بساعة أو ساعتين فقط.

2 - تحكم في تعرضك للضوء

الميلاتونين هو هرمون طبيعي يتحكم فيه التعرض للضوء ويساعد في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ. يفرز دماغك المزيد من الميلاتونين عندما يحل الظلام - مما يجعلك تشعر بالنعاس - ويقل عندما يكون الضوء - مما يجعلك أكثر يقظة. ومع ذلك ، يمكن للعديد من جوانب الحياة الحديثة أن تغير من إنتاج جسمك للميلاتونين وتحول إيقاعك اليومي. إليك كيفية التأثير على تعرضك للضوء:

عرّض نفسك لأشعة الشمس الساطعة في الصباح. كلما اقترب وقت استيقاظك ، كان ذلك أفضل. تناول قهوتك في الخارج، على سبيل المثال، أو تناول وجبة الإفطار بجوار نافذة مشمسة. سيساعدك الضوء الموجود على وجهك على الاستيقاظ

3 - تمرن أثناء النهار

الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام ينامون بشكل أفضل في الليل ويشعرون بنعاس أقل أثناء النهار. تحسن التمارين المنتظمة أيضًا من أعراض الأرق وانقطاع النفس أثناء النوم وتزيد من مقدار الوقت الذي تقضيه في مراحل النوم العميقة التصالحية.

4 - كن ذكيًا فيما تأكله وتشربه

تلعب عاداتك في تناول الطعام أثناء النهار دورًا في كيفية نومك جيدًا ، خاصة في الساعات التي تسبق موعد النوم.

ركز على نظام غذائي صحي للقلب. إن أنماط الأكل العامة الخاصة بك بدلاً من الأطعمة المحددة هي التي يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في جودة نومك ، فضلاً عن صحتك العامة. قد يساعدك تناول نظام غذائي متوسطي غني بالخضروات والفواكه والدهون الصحية - وكميات محدودة من اللحوم الحمراء - على النوم بشكل أسرع والاستمرار في النوم لفترة أطول.

5 - استرخي وصفي ذهنك

هل تجد نفسك غالبًا غير قادر على النوم أو الاستيقاظ بانتظام ليلًا بعد ليلة؟ الإجهاد والقلق والغضب المتبقيان من يومك يمكن أن يجعل من الصعب جدًا النوم جيدًا. يمكن أن يؤدي اتخاذ خطوات لإدارة مستويات التوتر العامة لديك وتعلم كيفية كبح عادة القلق إلى تسهيل الاسترخاء في الليل. يمكنك أيضًا محاولة تطوير طقوس مريحة لوقت النوم لمساعدتك على تجهيز عقلك للنوم ، مثل ممارسة أسلوب الاسترخاء أو أخذ حمام دافئ أو تعتيم الأضواء والاستماع إلى الموسيقى الهادئة أو كتاب صوتي.