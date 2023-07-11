اليوم السابع
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278 درجة حد أدنى للقبول بفصول مياه الشرب والصرف للعام الدراسى الجديد بقنا

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 02:32 م
278 درجة حد أدنى للقبول بفصول مياه الشرب والصرف للعام الدراسى الجديد بقنا اللواء أشرف الداودى محافظ قنا
قنا صابر سعيد

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اعتمد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الحد الأدنى لمجموع القبول بفصول مدرسة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، للعام الدراسى 2023 / 2024، على أن يكون 278 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى المنتهى.
 
وقال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أنه من المقرر قبول 50 طالب هذا العام منهم 40 طالب من ابناء محافظة قنا، و 10 طلاب من محافظات ( أسيوط – سوهاج – الاقصر )، على أن لا يكون الطالب متقدم فى احدى هذه المحافظات إلى مدرسة أخرى بنفس التخصص، وفى حالة ثبوت تقديمه يكون ليس له الحق فى استكمال باقى إجراءات التقدم.
 
وأضاف السيد، أنه سيتم المفاضلة بين الطلاب المتقدمين  بمجموع الشهادة الإعدادية الحاصل عليها الطالب هذا العام والدرجة الحاصل عليها الطالب فى الاختبارات التى سوف يتم عقدها بمعرفة مديرية التربية والتعليم، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، و فى حالة تساوى الطلاب فى المجموع ونتيجة الاختبار سوف تكون الاولوية للأصغر سنا، وفى حالة التساوى تكون المفاضلة بينهم بترتيب الحروف الأبجدية للطلاب.
 
 
 
 
 


 

 


مدرسة مياه الشرب

مياه قنا

طلاب الثانوية بقنا محافظة قنا

اخبار قنا



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