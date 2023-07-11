"100 يوم صحة" تقدم خدماتها لـ135 ألفا و235 مواطنا فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

عقد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً، لمتابعة أعمال مبادرة "100 يوم صحة"، التى بدأت أعمالها يوم 25 يونيو الماضى، وتستمر حتى 1 اكتوبر 2023 بمحافظة الفيوم، وذلك فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 للوصول لمجتمع خالٍ من الأمراض، عن طريق الكشف على الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوى، والأطفال، وسوء التغذية، والباطنة، والعظام، وتطعيمات فيروس "C"، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة، ودعم صحة المرأة، من خلال تكثيف القوافل الطبية المجانية بكافة أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور عرفة صبرى نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، والمهندس عمرو أبو السعود عضو مجلس الشيوخ، والنائب وليد هويدى عضو مجلس الشيوخ، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور عاصم مرسى وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمود الشيمى وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور أحمد سعد مدير عام التأمين الصحى بالفيوم، ورؤساء مجالس المدن، ورئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ومدير عام الثقافة بالفيوم، ومدير عام فرع المجلس القومى للسكان، وممثلي الكنيسة، وفرع المجلس القومى للمرأة بالفيوم، ومديرى الإدارات المعنية بمديرية الصحة.

فى بداية اللقاء رحب محافظ الفيوم بالحضور من جامعة الفيوم، ومجلس الشيوخ، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وممثلى الجهات الشريكة، موضحاً اهتمام القيادة السياسية بالمبادرات الرئاسية "100 مليون صحة"، وأهمية تعريف المواطنين بأماكن تقديم الخدمات والتركيز على الفئات المستهدفة بالقرى الأكثر احتياجاً، وكذلك التوعية الصحية بأسباب انتشار العدوى بالأمراض المعدية، وتقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة "السكري، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوي"، وخدمات دعم صحة المرأة، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

وأكد المحافظ على التنسيق بين مديرية الصحة بالفيوم، والجهات الشريكة الحكومية وغير الحكومية، لتكثيف التوعية بأهمية مبادرة "100 يوم صحة" لتكثيف خدمات مبادرات "100 مليون صحة" لتحقق مستهدفاتها المرجوة، بما يعود بالنفع على المواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز المحافظة، مشيراً إلى أهمية التعاون البناء مع جامعة الفيوم، لتوفير عدد من الأطباء، والمشاركة في التوعية المجتمعية، وتوفير المقرات لتنظيم القوافل المتنقلة الخاصة بمبادرة "100 يوم صحة"، مع تحديد التخصصات الطبية وأعداد الأطباء وأماكن تنظيم القوافل، مشيراً إلى أهمية دور رجال الدين "الأوقاف والأزهر والكنيسة"، ودور المجلس القومى للسكان والمجلس القومى للمرأة، للحشد والتوعية بأهمية المبادرة.

ولفت محافظ الفيوم إلى أهمية الدور المحورى للأحزاب السياسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في المشاركة بمبادرة "100 يوم صحة"، من خلال توفير مقرات لعقد القوافل الطبية للمبادرة نطاق دوائرهم، بالشكل الذي بعود بالنفع على المواطنين، ويحقق أعلى المستهدفات لها، بجانب التأكيد على دور النقابات، ومديريات الخدمات ومنها مديريتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم في الشأن نفسه، بجانب التنسيق لعقد ندوات توعوية بأماكن التجمعات، فضلاً عن توفير خدمات القوافل الطبية بها، مع التركيز على القيادات الطبيعية فى المجتمع للحشد لتوسيع قاعدة الإقبال على القوافل العلاجية المجانية للمبادرة، وتنظيم فعالياتها أمام المساجد الكبرى والأديرة والكنائس الكبرى.

وشدد محافظ الفيوم على رؤساء مجالس المدن والجهات ذات الصلة بالتنسيق مع مسئولى مديرية الصحة، لوضع الخطط المشتركة، للإعلان عن مواعيد القوافل الطبية الخاصة بمبادرة "100 يوم صحة" وتوفير مقرات لها بالوحدات المحلية خاصة أيام عقد اجتماعات خدمات المواطنين الخاصة بكل مجلس مدينة، موجهاً بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية للمشاركة البناءة فى التوعية بأهمية المبادرة وفوائدها على الفرد والمجتمع، كما أكد على مسئولى فرع المجلس القومي للسكان، بإفادة مديرية الصحة بالأنشطة المختلفة الخاصة بالقضايا السكانية وتنظيم الأسرة، للتشبيك بينها وبين برامج المبادرة المختلفة.

ووجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة طامية للتنسيق مع مسئولى المدينة الصناعية بكوم أوشيم، لتنظيم القوافل الطبية الخاصة بمبادرة "100 يوم صحة" لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لعمال المصانع بما يتماشى ومواعيد العمل، مؤكداً مسئولية الجميع تجاه المبادرة، لدورها الفعال في الحفاظ على صحة المواطنين وتوفير الخدمات الطبية لهم بالمجان، كما وجه مسئولى المتابعة الميدانية والتفتيش المالي والإدارى لمراجعة عدد من الوحدات المحلية ذات الكثافات السكانية العالية، لتوفير خدمات المبادرة وعقد القوافل الطبية بها بالفترات المسائية.

ومن جهته، استعرض وكيل وزارة الصحة بالفيوم، نتائج المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" منذ انطلاقها يوم 25 من شهر يونيو الماضي حتى الآن، مشيراً إلى أن نشاط مبادرة "100 يوم صحة" منذ بدايته حتى يوم 10 يوليو حقق اجمالي عدد 135235 منتفعين بالمبادرة، مقسمة إلى عدد 77603 منتفعي مبادرات الصحه العامة، و39713 منتفع خدمات تنظيم الأسرة، و17919 منتفع التوعية، موضحاً أنه تم تكثيف العمل لتنفيذ برامج المبادرة خلال الفترات الصباحية والمسائية، وزيادة أعداد القوافل الطبية العلاجية بها، والتزام الفرق الطبية بالتواجد وتقديم الخدمات، وإقامة ندوات التوعية والتوجيه، وذلك لتحقيق أهداف المبادرة والقضاء على قوائم الانتظار وتوفير المستلزمات والأدوية للحالات المرضية المكتشفة بالمبادرات والقوافل الطبية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالفيوم أنه جارٍ العمل على قدم وساق للانتهاء من قوائم الانتظار بمختلف التخصصات العلاجية والطبية خلال أسبوعين، ووضع خطة استباقية لإنهاء أي طلب يتم تسجيله لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والخاص بإجراء فحوصات وعمليات لهم، بإنهاء إجراءاتهم بهذا الشأن خلال أسبوعين من تاريخ التقديم للحصول على الخدمة، مؤكداً على التعاون البناء بين مديرية الصحة والتأمين الصحي، وكذا العمل على التنسيق مع المستشفى الجامعي في هذا الصدد، مشيراً إلى أن برامج التوعية بالمبادرة الرئاسية، تتم من خلال 900 رائدة صحية، كما تم تقديم المشورة لعدد 34 ألف و800 سيدة لاستخدام وسائل تنظيم الحمل، وتم عقد ندوات توعوية بأهمية مبادرة "100 يوم صحة" استهدفت عدد 71 ألفا و500 مواطن ومواطنة، كما تم تطعيم عدد 163 من مرضى الغسيل الكلوي ضد فيروس "C".