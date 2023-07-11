مياه معدنية لطلاب الثانوية بالوادى الجديد قبل امتحان الديناميكا .. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

توافد طلاب الشهادة الثانوية العامة بالوادى الجديد على لجان الإمتحانات اليوم الثلاثاء لأداء امتحان الديناميكا حيث شهدت اللجان إجراءات تأمينية مشددة فى محيط مقر اللجان من خلال وضع حواجز مرورية لمنع التكدس وتيسير حركة دخول الطلاب، وقام مسئولو الوحدة المحلية لمركز الداخلة ورؤساء الأحياء بتوزيع المياه المعدنية والوجبات الخفيفة على الطلاب قبل دخول لجان الامتحانات تحت إشراف المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الداخلة.

ومن جانبه، أكد سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم منذ الصباح الباكر لمتابعة سير أعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة .

ويؤدى الطلاب اليوم الامتحان بمادة الديناميكا الأولى لمدة 3 ساعات بدأت من التاسعة صباحا وتنتهى الثانية عشر ظهرا، مؤكداً على التواصل المستمر مع غرف العمليات بالوزارة و غرفة عمليات المحافظة، وربط غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس على مدار الساعة مع غرفة العمليات بالمديرية

وأطمأن مدير التعليم بالمحافظة على إنتظام دخول الطلاب بجميع الادارات التعليمية داخل اللجان وعددها 11 لجنة وسط إجراءات تأمينية مشددة، لافتا أنه حال وجود أى مشكلات أو عوائق يجرى وضع الحلول الفورية لها وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات، معرباً عن خالص أمنياته لجميع طلاب المحافظة بالتوفيق والنجاح.