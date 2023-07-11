مصرع شاب عقب تعرضه لصعق تيار كهربائى بشوادر طما شمال سوهاج

استقبل مستشفى طما المركزى شمال محافظة سوهاج عامل تعرض لصعق التيار الكهربائى أثناء تواجده بشادر طما ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه باستقبال المستشفى تم نقلل الجثة لمشرحة المستشفى وتم التحفظ عليها تحت تصرف جهة التحقيق.

ترجع الواقعة عقب ورود إشارة من مستشفى طما المركزى بوصول شاب يبلغ من العمر 34 سنة مصابا على إثر تعرضه لصعق التيار الكهربائى له بشوادر طما.

وبالفحص تبين أن الشاب المصاب يدعى ك . ح . إ 34 سنة وتوفى أثناء محاولة إسعافه بإستقبال المستشفى المركزى بطما حيث تبين تعرضه لصدمة نتيجة تعرضه لصعق تيار كهربائى بناحية شوادر طما.

جارى استدعاء أهلية المتوفى لسؤالهم حول الواقعة وملابستها وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة عقب انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وإعداد التقرير الطبي اللازم تمهيدا للعرض على جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.

يذكر أن قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن سوهاج قد تمكنت من إنتشال جثة طفل بلغ من العمر 9 سنوات لقى مصرعه غرقا بترعة نجع حمادى دائرة قسم أول سوهاج تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزى وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ من مأمور قسم أول سوهاج يفيد بغرق طفل أثناء السباحة بترعة نجع حمادى دائرة قسم اول سوهاج تم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى لإنتشال الجثة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات غرق طفل بترعة نجع حمادي دائرة قسم أول سوهاج عقب تقدم الأهالي ببلاغ تم إنتشال الجثة بمعرفة " قوات وحدة الإنقاذ النهري " تبين غرق الطفل فارس ا ف ا 9 سنة تلميذ ويقيم دائرة القسم تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي أخميم المركزي.

وبسؤال والده المدعو أحمد ف ا ا 56 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالإستحمام بالترعة المشار إليها ولعدم إجادته السباحة غرق بها ونفى الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة .