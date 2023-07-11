لمرضى الكولسترول والدهون الثلاثية.. أعشاب تساعد في تنظيم نسبتهم

كتبت فاطمة ياسر

مرض ارتفاع نسبة الكولسترول من الأمراض الخطيرة التي تعرض حياتك للخطر في حالة عدم علاجه والتعامل معه، ولذا يجب تنظيف مجرى الدم من الدهون الثلاثية لأن ترسبها في الجدران الداخلية للشرايين والأوعية الدموية يقلل تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، وبالتالي يزيد من فرص تعرضك للإصابة بالجلطات.

وحول ذلك قد التقرير المنشور عبر موقع "healthline" أبرز وأهم الأعشاب التي تساعد في التخلص من الدهون الثلاثية وتساهم في تنظيم نسبة الكولسترول ي الدم، ومنها:

- الحلبة

تعد من الأعشاب المفيدة في تنظيم نسبة الكولسترول والدهون الثلاثية بالدم، و تقلل من خطر الإصابة بانسداد الشرايين.

- الريحان