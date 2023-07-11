عمرو الجويلى يعرض ملامح التجارة الرقمية القارية أمام منتدى القطاع الخاص الأفريقي

كتب أحمد جمعة

خصص منتدى الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى الرابع عشر للقطاع الخاص المنعقد في نيروبي في الفترة من 10 إلى 12 يوليو جلسة عامة بعنوان "الفرص والتحديات للتجارة الرقمية وانعكاساتها على الاقتصادات الأفريقية" تحدث فيها السفير عمرو الجويلى المستشار الاستراتيجي لنائبة رئيس المفوضية الأفريقية.

ولفت "الجويلى" في كلمته إلى أن التجارة الرقمية تمزج في حقيقة الأمر مجالى التجارة الدولية ومجتمع المعلومات، مشيراً إلى العمليات التشاورية والتفاوضية ذات الصلة التي يشهدها عام 2023 منها على الصعيد العالمى كل من الميثاق الرقمى العالمى بالأمم المتحدة والتجارة الإلكترونية ومقترحات توسيع اتفاقية تكنولوجيا المعلومات بمنظمة التجارة العالمية، وعلى الصعيد الأفريقي كل من تطوير الموقف القارى الموحد بشأن انطباق القانون الدولى على الفضاء الإلكتروني والتفاوض على بروتوكول التجارة الرقمية في سياق منطقة التجارة الحرة القارية.

ونوه "الجويلى" إلى أهمية تناول موضوع التجارة الرقمية في إطار جهود القارة التنموية، مبرزاً الجهد الجارى لتسيير عمليتى تقييم الخطة العشرية الأولى وصياغة الخطة التالية لتنفيذ أجندة 2063 الأفريقية المقرر اعتماد نتائجهما في القمة الأفريقية المقبلة في فبراير 2024، مشيراً إلى أنهما يتناولان التجارة الإلكترونية وجوانب أخرى معنية بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في إطار عدد من مجالات العمل ذات الأولوية والأهداف الاستراتيجية ذات الصلة ومنها جودة الخدمات الأساسية، والاندماج الإقليمي والبنية التحتية بما في ذلك إنشاء سوق رقمى موحدة مؤمنة. واستذكر، في هذا الصدد، جهود الاتحاد الأفريقي في طرح عدد من الاستراتيجيات القارية منها الإطار الأفريقي لسياسات البيانات واستراتيجية التجارة الإلكترونية في 2022 وقبلها استراتيجية التحول الرقمى في 2020.

ويعقد منتدى الاتحاد الأفريقي للقطاع الخاص هذا العام تحت شعار "مشاركة القطاعين العام والخاص من أجل النمو الشامل والتنمية المستدامة مع تعميق التجارة الإقليمية والاستثمار من أجل تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية"، وذلك قبيل مؤتمر منتصف العام للاتحاد الأفريقي المخصص لرؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية الثمانية الذى يعقد أيضاً في نيروبي في 16 يوليو الجارى.

وساهم في تنظيم المنتدى مجلس الأعمال الأفريقى برئاسة الدكتورة أمانى عصفور والدكتور إسلام صوالح ممثلاُ عن قطاع التنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة بالمفوضية الأفريقية.