اليوم السابع
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عاطل يكشف كواليس سقوطه بـ 4 أسلحة خرطوش في البدرشين

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 05:00 ص
عاطل يكشف كواليس سقوطه بـ 4 أسلحة خرطوش في البدرشين قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف عاطل تم القبض عليه وبحوزته 4 أسلحة نارية في البدرشين، أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بالاتجار بالأسلحة النارية خاصة الخرطوش، وتحويل منزله لمخزن لإخفائها، تمهيدا للتواصل مع عملائه وبيعها لهم.
 
أضاف المتهم أنه تحصل على الأسلحة المضبوطة من عاطل كشف عن هويته لرجال المباحث، وجاري تكثيف التحريات وإعداد الأكمنة للقبض عليه، كما اعترف المتهم ببيع عددا من الأسلحة الخرطوش لعملائه وأرشد عنهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأحيل إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. 
 
وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط عاطل في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة، بمنطقة البدرشين، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 4 أسلحة نارية خرطوش، اعترف بالإتجار بها، كما أرشد عن مصدر الحصول عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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