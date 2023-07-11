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طلاب الثانوية العامة بالأقصر: امتحان الديناميكا يحتاج وقت أطول للإجابة

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 11:33 ص
طلاب الثانوية العامة بالأقصر: امتحان الديناميكا يحتاج وقت أطول للإجابة طلاب الثانوية العامة فى الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، خروج الطلاب عقب أداء امتحان مادة الرياضيات التطبيقية فرع الديناميكا، وعبر الطلبة عن سعادتهم بمستوى الامتحان. 

وقال الطالب عمرو أحمد بمدرسة الأقصر الثانوية العسكرية، أن الامتحان جاء في مستوي الطالب المتوسط، ولكن بعض الجزيئات كانت تحتاج المتفوقين للحل، حيث أن باق الأسئلة يستطيع الجميع أن يجيب عليها، فيما قال الطالب معتز على بمدرسة الأقصر الثانوية بنين، أن الامتحان طويل للغاية وكان يحتاج وقت أكثر من الساعتين للإجابة عليه. 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مادة الديناميكا، هي إحدى فروع  مادة الرياضيات التطبيقية ومجموع درجاتها 60 درجة، منها مجموع درجاتها 30 درجة للديناميكا ويتضمن الامتحان سؤالين مقالي مخصص لها 4 درجات و18 سؤالاً موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، وتضاف درجة الطالب فيها إلى مادة الاستاتيكا والتى تصل درجتها أيضا إلى 30 درجة وأدى فيها الطلاب الامتحان بواقع سؤالين مقالي تم تخصيص 4 درجات لهما والموضوعية 18 سؤالاً مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، مؤكدة أن إجمالى عدد الأسئلة التي تخاطب المستويات العقلية البسيطة والمتوسطة فى المادة 70% و30% للمستويات العليا للتفكير، وأشارت إلى أنه سيؤدى امتحان الديناميكا قرابة 98 ألف طالبة وطالبة فى شعبة علمى رياضة.

ومن جانبه كشف الدكتور صبرى خالد وكيل التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عن رصد المديرية مكافأة 5000 جنيه لكل طالب وطالبة من الأقصر يدخل فى قائمة أوائل الثانوية العامة هذا العام، وذلك لتحفيز الجميع على الدخول للامتحانات بكل جدية واجتهاد والتفوق، وذلك عبر لقاء مع "تليفزيون اليوم السابع" خلال فترة الإمتحانات.

وأكد وكيل تعليم الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر المديرية لمتابعة خدمة 7550 طالبا وطالبة فى 22 لجنة حول إدارات الأقصر التعليمية بالمدن المختلفة، بجانب توفير الدعم للمراقبين فى 18 استراحة منتشرة بالمحافظة طوال فترة الامتحانات.

 


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