ضبط 181 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء ببنى سويف

شدد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على جودة إنتاج الخبز المدعم وعدم التلاعب فى حصص الدقيق المقررة، والتأكد من إنتاج الخبز بالمواصفات والوزن القانونى، ومراجعة ماكينات الصرف للمخابز للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه .

وتابع حمادة راضى رئيس مدينة الواسطى الحملات الرقابية المكثفة على المخابز البلدية بنطاق المركز، والتى تنفذها إدارات وأجهزة التموين تحت إشراف المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، بالتعاون مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية المعنية.

وقد تم ضبط سيارة محملة بـ160 شيكارة دقيق مدعم زنة 50 كجم للجوال الواحد (ما يعادل 8 أطنان من الدقيق) ضمن حصص المخابز البلدية، وتم التحفظ على المضبوطات قبل بيعها بالسوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تحرير محضرين لمسئولين عن مخابز بلدية لتجميع 21 شيكارة دقيق مدعم بغرض التربح، ليصبح إجمالى ما تم ضبطه 181 شيكارة دقيق مدعم، فيما تم تحرير عدة محاضر لمخالفات تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.