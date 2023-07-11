ضبط مليون و234 ألف قطعة مرقة دجاج مغشوشة داخل مصنع بطنطا

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط مصنعا بدون ترخيص يقوم بتقليد العلامات التجارية وبداخله مليون و234 ألف و734 قطعة مرقة دجاج و2 مليون علبة فارغة.

كانت معلومات قد وردت لوكيل وزارة التموين، بوجود مصنع بدون ترخيص يقوم بغش وتقليد مرقة الدجاج.

وتم استهداف المصنع وعثر بداخله على مليون و 234 ألف و734 قطعة مرقة دجاج و2 مليون علبة فارغة. من مرقة دجاج ماجي و2 كرتونه فارغة و5 ماكينات تغليف، وتم اخذ عينات من جميع المضبوطات بمعرفة مفتشي إدارة الرقابة التجارية لإرسالها للمعامل المركزية للتحليل و ارسالها إلى نقطة الاتصال والحماية الفكرية بوزارة التموين لفحصها ومقارنتها بالعلامة الأصلية.

وتم التحفظ على تلك الكميات بداخل المصنع وتم تشميع المصنع من الخارج بعد فصل التيار الكهربائي والمياه بواسطة مجلس مدينة طنطا واخذ اقرار على صاحب المصنع بالتشميع وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابه المختصة.