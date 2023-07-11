ضبط سيارة محملة بـدقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

شنت مديرية التموين بالبحيرة ، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمة إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 12 مخبز بلدى بمركزى دمنهور لإنتاجها خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة، كما تم ضبط سيارة محملة ب 137شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة، فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.

من جانبه أكد المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين على، تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة.

وشدد على أهمية التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.