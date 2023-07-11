صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الثلاثاء باستثناء "الأغذية" و"التجارة"

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 4.2%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3.2%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.5%، وصعدت قطاعات العقارات، والمنسوجات والسلع المعمرة، والبنوك، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.7%، 1.5%، 1.3%، 1.2%، على التوالي.

وقفز قطاعا المقاولات والإنشاءات والهندسية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1%، وزاد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.9%، ثم قطاعا مواد البناء، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.5%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.1%، فيما تراجع قطاعي التجارة والموزعون، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.9%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصرية والأجانب، وسط تداولات تقترب من 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.163 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 557.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 71.8 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.03% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.42%، والعرب على 7.56%، واستحوذت المؤسسات على 34.43% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.56%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 150.1 مليون جنيه، 10.7 مليون جنيه، 30.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 154.5 ألف جنيه، 95.7 مليون جنيه، 95.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 17155 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 3151 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 20864 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 7179 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3402 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 5053 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 5697 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1336 نقطة.