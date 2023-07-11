"صحة الإسكندرية" تنظم دورات تدريبية على الإنقاذ للعاملين بقرى الساحل الشمالى

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الصحة بالإسكندرية ، دورتين تدريبيتين عن الاسعافات الاولية و الانقاذ و الانعاش القلبي و الرئوي للمنقذين و العاملين بقرى بالساحل الشمالي و طلبة كلية الطب، تم من خلالهما تدريب 45شخص بين منقذ و فرد أمن و عامل بالقرى السياحية بالإضافة ل 28 طالب بكلية الطب.

وقام بالتدريب الدكتورة ايمان جابر نائب مدير ادارة الرعاية الحرجة و العاجلة و منسق اللجنة العلمية بمديرية الشئون الصحية بالتنسيق مع الدكتور تامر الفقي مدير ادارة الصحة المهنية بمنطقة العامرية الطبية و حضور أعضاء من الادارة العلاجية بالمديرية.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار ضمن خطة التأمين الطبي للساحل الشمالي خلال فترة الصيف و تحت رعاية الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وبإشراف و تنسيق الدكتورة هبه عارف مدير عام الطب العلاجي و ادارة العامرية الطبية تحت إشراف الدكتور مراد ظريف.

جدير بالذكر أن هذه الدورات التدريبية النظرية و العملية تأتي كنواة لعدد من الدورات القادمة التي تهدف إلى جاهزية فرق الانقاذ و العاملين بالأماكن الخدمية و تدريبهم على التصرف السليم و كيفية التدخل وتقديم الاسعافات الأولية في المواقف المختلفة لاطمئنان على سلامة المواطنين.