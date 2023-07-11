زى النهاردة.. شاهد بـ"خلية الميكروباص": المتهمون نفذوا واقعة سرقة مكتب بريد مايو

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة من 6 سنوات يوم 11 يوليو 2017، استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل، لأقوال الشهود فى محاكمة 32 متهما فى قضية "خلية ميكروباص حلوان".

وخلال تلك الجلسة استمعت المحكمة لأقوال مجري التحريات والذي قال، إن المتهمين فى القضية ينتمون لتنظيم داعش الإرهابى، ونفذوا واقعة اغتيال معاون مباحث حلوان، ونفذوا سطوا مسلح على مكتب بريد 15 مايو.

وتابع: جاءت لى معلومات بتشكيل خلية إرهابية من عناصر داعش الإرهابى، وتكوين مجموعات بمحافظتى الجيزة والقاهرة، صدرت تكليفات من الخارج للخلايا الإرهابية للقيام بأعمال ضد قوات الشرطة، وقامت هذه العناصر بالقيام بأعمال إرهابية وقتل ضابط شرطة بالجيزة، واستهداف الأكمنة الأمنية وقتل أفراد وأسر أفراد الشرطة.

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016