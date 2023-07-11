زوج يشكو بعد 3 شهور زواج: "انهال شقيق زوجتي علىَّ بالضرب بسبب رفضي سفرها"

كتبت أسماء شلبى

" رفضت سفر زوجتى برفقة شقيقها وزوجته بعد طلبه منى ذلك، واقتراحه ترك زوجتى تقضى 6 شهور برفقتهم خارج مصر، وذلك بعد 3 شهور من زواجنا فقط وعلمى بحملها، ليقوم بإنهاء كافة إجراءات السفر رغم رفضى، وعندما خيرت زوجتى بين الانفصال والسفر تدخل شقيقها وانهال على ضربا، وتسبب لى بإصابات استغرقت أسابيع للعلاج".. كلمات جاءت على لسان زوج بدعوى نشوز، ضد زوجته بعد شهور من الزواج.

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة:" كل ما فعلته هو أننى رفض سفر زوجتى خوفا عليها، ولحبى الشديد لها وتعلقى بها، ولكنها أخذت موقفى على أنه تحكم فيها، وثارت وغضبت منى وقاطعتنى وطالبت بالطلاق، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلاف بيننا".

وتابع:" ذهبت عائلتها واخلت جميع المنقولات من شقتى، وبعدها حرورا بلاغ ضدى اتهمونى بالسرقة، مما دفعنى للرد على تصرفات زوجتى بإقامة دعوى طاعة، بعد هروبها من عش الزوجية بعد شهور قليلة من زواجنا، لتدمر حياتى وتعود بحرمانى من طفلى، بخلاف سلاطه لسانها وتعدى شقيقها على بالضرب، لأعيش فى جحيم بعد أن اكتشفت حقيقتها بعد الزواج".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.