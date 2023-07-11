أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بقتل شاب فى العجوزة بسبب خلافات مالية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة العامة رجال البحث الجنائى بسرعة التحريات لكشف ملابسات الحادث ، وكلفت الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان واعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب الوفاة.

واعترف المتهم بقتل شاب في العجوزة، بارتكاب الجريمة عقب القبض عليه، وذكر أن خلافات بينهما أدت إلى تشاجرهما، وخلال المشاجرة اعتدى على المجني عليه، مما أسفر عن مصرعه.

أرشد المتهم عن أداة الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، أكدوا اعتداء المتهم على القتيل، بالإضافة إلى تفريغ وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص بمنطقة العجوزة انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتم تحديد هوية المتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. والتي امرت بما سبق