اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 يوليو 2023 11:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ثروة السيارات الكلاسيكيات فى مصر تجتمع فى فندق بارون القاهرة

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 11:05 ص
ثروة السيارات الكلاسيكيات فى مصر تجتمع فى فندق بارون القاهرة السيارات الكلاسيكيات فى مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى حدث يعتبر الأول من نوعه، استضاف فندق بارون القاهرة بالتعاون مع Classic Cars Community (Egy)  جاليرى للسيارات الكلاسيكية الملتقى السنوى للمجموعة يوم 7 يوليو الماضي.

 

اجتمع مالكي السيارات الكلاسيكية النادرة لعرض سياراتهم بالمنطقة المحيطة بالفندق ومشاركة تاريخ كل سيارة مع جماهير الحاضرين.

تم اختيار فندق البارون من قبل المنظمين لهذا الحدث الهام لما يتمتع به من إطلالة مميزة لقصر البارون التاريخى ولدوره الريادى كأول فندق يقام فى منطقة هليوبوليس فى مطلع ثمانينات القرن الماضى، بالإضافة إلى الخدمات ومستوى الضيافة المتميزة والمحترفة التى يقدمها الفندق لضيوفه.

وتم تنظيم الحدث بالاشتراك مع شركة AllKeys للدعاية والإعلان.

 

السيارات الكلاسيكيات فى مصر (3)
 

 

السيارات الكلاسيكيات فى مصر (1)
 

 

السيارات الكلاسيكيات فى مصر (2)
 

 

 

 

 


السيارات الكلاسيكيات فى مصر

فندق بارون القاهرة

السيارات الكلاسيكيات

سيارات كلاسيكية في مصر

السيارات الكلاسيكيات في مصر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة