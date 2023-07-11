توافد طلاب الثانوية لأداء امتحان الديناميكا فى الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهدت لجان الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية توافد الطلاب لأداء امتحان امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا لطلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مادة الديناميكا هى إحدى فروع مادة الرياضيات التطبيقية ومجموع درجاتها 60 درجة، منها مجموع درجاتها 30 درجة للديناميكا ويتضمن الامتحان سؤالين مقالي مخصص لها 4 درجات و18 سؤالاً موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، وتضاف درجة الطالب فيها إلى مادة الاستاتيكا والتى تصل درجتها أيضا إلى 30 درجة وأدى فيها الطلاب الامتحان بواقع سؤالين مقالى تم تخصيص 4 درجات لهما والموضوعية 18 سؤالاً مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، مؤكدة أن إجمالى عدد الأسئلة التى تخاطب المستويات العقلية البسيطة والمتوسطة فى المادة 70% و30% للمستويات العليا للتفكير.

وأشارت إلى أنه سيؤدى امتحان الديناميكا قرابة 98 ألف طالب وطالبة فى شعبة علمى رياضة، وشهد محيط المدارس انتشار امنى كثيف وتأمين للجان وتواجد أولياء الأمور وانتظارهم لاولادهم الطلبة والطالبات حتى خروجهم من لجان الامتحانات.

وقال الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية إن المديرية انتهت من تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة للدور الأول من العام الدراسي الحالي، حيث من المقرر أن يؤدي الامتحانات 10 آلاف و858 طالبا وطالبة ب 35 لجنة موزعة على 8 إدارات تعليمية في مختلف أحياء ومراكز الإسماعيلية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه عقد اجتماعا مع رؤساء اللجان بمختلف الإدارات تم خلاله التأكيد على أهمية التنسيق مع غرف العمليات بالادارات والمديرية واتباع كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لأي محاولات الغش وفي مقدمتها استخدام العصا الإلكترونية. وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية إنه سبق وأن عقد اجتماع بتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية مع جميع الجهات التنفيذية وجرت فيه مناقشة خطة تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة ومركز الأسئلة والمفاهيم بالإضافة إلى تأمين الاستراحات الخاصة بالملاحظين المغتربين وفق إجراءات تأمينية مشددة كما تم تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه انتهى من وضع خطة بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء بالمحافظة لإمداد وتأمين الكهرباء بمقر لجان النظام والمراقبة والاستراحات ومركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابات وضمان عدم انقطاع الكهرباء خاصةً مع فصل الصيف ودرجة الحرارة المرتفعة.

كما تم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة لجان الامتحانات والمدارس ورفع المخلفات والقمامة بمحيط المدارس أولًا بأول، وتذليل كافة العقبات التى تواجه عملية سير الامتحانات.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2023 فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم الاثنين 12 يونيو والثلاثاء 13 يونيو الماضى بينما انطلقت المواد الأساسية يوم الأحد 18 يونيو الماضى بمادة اللغة العربية وتنتهي يوم 13 يوليو الجارى 2023.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رؤساء اللجان بتنفيذ توجيهاتها بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بعشرة دقائق، على أن يتم فتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا لدخول الطلاب بعد تنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان لعدم السماح بدخول اى وسائل غش سواء إلكترونية أو تقليدية.