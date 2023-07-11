تقرير: إسبانيا ثانى دولة فى وفيات الحر أوروبيا خلال عام

فاطمة شوقى

نشر معهد برشلونة تقريرا حول عدد الوفيات المرتبطة بموجات الحر الشديدة خلال عام 2022 ، وقال إن إسبانيا تعتبر ثانى دولة فى أوروبا حيث وصل عدد الوفيات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة ، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وأشار التقرير إلى أن الدولة التى كانت بها توفى أكبر عدد من الأشخاص بسبب النوبات المتعلقة بدرجات الحرارة القصوى هى إيطاليا مع أكثر من 18 ألف شخص، تليها إسبانيا مع أكثر من 11.324 ، مشيرا إلى أن صيف 2022 هو العام الأكثر سخونة على الأطلاق فى القارة العجوز.

وفقًا لهذا التقرير الصادر عن معهد برشلونة للصحة العالمية ، وبالتعاون مع المعهد الوطني الفرنسي للبحوث الصحية ، فإن الفئة العمرية ذات أعلى معدل وفيات لهذا السبب هي أكثر من 79 عامًا.

وتشهد إسبانيا فى الوقت الحالى موجة شديدة الحرارة، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية ، وحذرت السلطات المواطنين من الشمس الحارقة مطالبة إياهم باتخاذ الاحتياطات القصوى حتى لا يتعرضوا للاصابة بضربة شمس .

أصبحت موجات الحر ظاهرة متكررة بشكل متزايد في إسبانيا، وكان صيف عام 2022، بمتوسط درجة حرارة 24 درجة، هو الأشد حرارة منذ بداية السلسلة التاريخية عام 1961، وهو الذي سجل أكبر عدد من الأيام في موجات الحر، حيث بلغ مجموعها 41 يومًا، وفقًا لبيانات من وكالة الأرصاد الجوية الحكومية (Aemet).

وأشارت وكالة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك احتمالية بنسبة 60٪ أن تكون الأشهر من يوليو إلى سبتمبر 2023 أكثر دفئًا من المعتاد في شبه الجزيرة الأيبيرية، ورفع هذا الاحتمال إلى 70٪ في جزر الكناري وجزر البليار، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وتوقعت الوكالة، أن التحذير الخاص الأول لموجة الحر من ايميت هذا الصيف بين 25 و 28 يونيو وركز على جنوب غرب شبه الجزيرة، ومع ذلك، يشير ايميت إلى أن حلقة درجات الحرارة القصوى لم تلب أخيرًا المتطلبات التي حددتها وكالة الدولة لاعتبارها موجة حر.