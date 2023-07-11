تشييع جنازة شابين لقيا مصرعهما غرقا فى شاطئ بورسعيد بمسقط رأسهما بالدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

شيع أهالي قرية البصراط التابعة لمركز المنزلة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، جثماني شابين، لقيا مصرعهما غرقا في شاطئ محافظة بورسعيد ، وجرفتهما المياه لمسافة بعيدة عن الشاطئ.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الشابين محمد سامي ويبلغ من العمر 15 عاما، ومحمد إبراهيم سليم ويبلغ من العمر 16 عاما، داخل المسجد الكبير بالقرية، وتم تشييع جثمانهما في جنازة شارك بها المئات من الأهالي، وتم دفنهما في مقابر ذويهم بالقرية

ونجحت جهود البحث لرجال الإنقاذ النهري التابعة لمديرية أمن بورسعيد، في انتشال جثة محمد سامي سلامه منصور 15 عاما، فيما عثر طاقم مركب صيد على جثة الشاب الآخر محمد محمد إبراهيم سليم 16 عاما، داخل مياه البحر، وتم نقلهما لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بتسليمهما لذويهما لدفنهما

يذكر أن شخصين غرقا بالأمس أثناء السباحة في الأعماق في ظل إغلاق شاطئ بورسعيد ومنع السباحة، وكان برفقتهما 5 آخرين تم إنقاذهم ولم يبلغوا الإدارة بفقدان اثنين منهم إلا بعد أكثر من 30 دقيقة، وجرى البحث عنهما، وذلك عن طريق فرق الإنقاذ المدربة، والذين تمكنوا من العثور على أحدهما بعد أن جرفته المياه لمسافة تجاوزت 1500 متر.