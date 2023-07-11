اليوم السابع
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تجديد حبس المتهم بقتل والده في المرج بسبب شراء المخدرات

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 04:28 م
تجديد حبس المتهم بقتل والده في المرج بسبب شراء المخدرات كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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 قرر قاضى المعارضات بمحكمة المرج، تجديد المتهم بقتل والده بسبب عدم منحه نقودًا لشراء المخدرات  15 يوما على ذمة التحقيق .
 
وتمكن رجال المباحث من القبض علي عاطل متهم بقتل والده بعد التعدى عليه بآلة حادة على رأسه، إثر نشوب مشاجرة بينهما بمنطقة المرج وحرر محضر بالواقعة.
 
وقال المتهم إن مشادة كلامية نشبت بينه وبين والده في يوم الجريمة، تطور الأمر إلى مشاجرة بينهما فضربة بآلة حادة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وأضاف المتهم "مارضيش يديني فلوس عشان بشرب مخدرات".
 
تلقت غرفة النجدة ، بلاغا يفيد بالعثور علي جثة شخص في حالة تعفن فى المرج، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة مسن في حالة تعفن ووجود آثار ضرب بآلة حادة علي الرأس وتكثيف الجهود، تبين أن نجله قام بقتله، وتم القبض على المتهم وتحرير المحضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التحقيقات.
 
 

المتهم بقتل والده

المرج

حوادث المرج

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