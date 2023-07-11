

وقال بايدن - في بيان نشر على موقع البيت الأبيض الإلكتروني - إن الإعلان يمثل تتويجًا لسنوات من التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ويؤكد قوة العلاقات عبر الأطلسي القائمة على القيم الديمقراطية المشتركة ورؤيتنا للعالم.



وخلص إلى القول إن القرار يعكس الالتزام المشترك بحماية خصوصية البيانات القوية وسيوفر فرصًا اقتصادية أكبر للبلدين والشركات على جانبي المحيط الأطلسي.