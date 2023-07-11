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المستشار حافظ عباس يترأس اجتماع الأعلى للنيابة الإدارية بتشكيله الجديد

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 11:59 ص
المستشار حافظ عباس يترأس اجتماع الأعلى للنيابة الإدارية بتشكيله الجديد المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الادارية الجديد
كتب – عبد الله محمود

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تَرأًسَ المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بتشكيله الجديد من المستشارين: المستشارة  فهيمة الحكيم، المستشار عبد الناصر خطاب، المستشار عبد الحليم محمود، المستشارة  زينب صادق، المستشار  أحمد عبد اللطيف، المستشارة نهى الزيني، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وذلك في حضور سيادة المستشار  أحمد مرسي – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
 
واستعرض المستشار/ حافظ عباس، خلال الاجتماع، منظومة العمل داخل النيابة الإدارية، وبحث سُبُل تطوير وتعزيز الآليات التي تكفل للنيابة الإدارية أداء رسالتها السامية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وتحقيق العدالة الناجزة.
 
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار/ محمد سمير.
 

النيابة الإدارية

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