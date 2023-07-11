اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يوليو 2023 11:38 ص
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المتهم بقتل شاب فى العجوزة يعترف بإنهاء حياته بسبب خلافات

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 10:48 ص
المتهم بقتل شاب فى العجوزة يعترف بإنهاء حياته بسبب خلافات حبس متهم_ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف المتهم بقتل شاب في العجوزة، بارتكاب الجريمة عقب القبض عليه، وذكر أن خلافات بينهما أدت إلى تشاجرهما، وخلال المشاجرة اعتدى على المجني عليه، مما أسفر عن مصرعه. 
 
أرشد المتهم عن أداة الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان،  أكدوا اعتداء المتهم على القتيل، بالإضافة إلى تفريغ وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص بمنطقة العجوزة  انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة  وتم تحديد هوية المتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

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