الرقابة التموينية بالشرقية تضبط سلع تموينية مدعمة قبيل بيعها فى السوق السوداء

الشرقية- إيمان مهنى

ضبطت الرقابة التموينية بالشرقية 10 آلاف و620 علبة سجائر وسلع تموينية مدعمة بقيمه 21 ألف جنيه، قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بالعاشر من رمضان.

شكلت الرقابة التموينية حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية، وبرفقة محمود جبر كبير مفتشي المديرية بالإشتراك مع حملة قطاع وسط الشرقية وحملة تموين العاشر من رمضان، برئاسة محمود أحمد عبد الرحمن مدير الإدارة للمرور على تجار التموين، وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر لتجار السجائر لاستيلائهم على كميات كبيرة من السجائر، وتم التحفظ على 7620 علبه سجائر متنوعة قام أصحابها بتجميعها بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء، بقصد التربح كما تم تحرير محضر ضد احد التجار للتصرف في حصة من الشركة وبيعها بالسوق السوداء بكميه قدرها 3000علبة سجائر محلية.

وتم إخطار الشركة لإيقاف صرف الحصة للتاجر، هذا بالإضافة لتحرير 2 محضر ضد أصحاب السيارات المتنقلة والذين يقومون بصرف سلع تموينية من الشركة العامة لتجارة الجملة، أحدهما قام بتجميع سلع تموينيه بمقدار 10037 جنيه والثاني قام بالتصرف في سلع تموينية بمقدار 10911 جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.