الداخلية تضبط شخصين تخصصا فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم توفير شهادات دراسية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تابعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة نشاط كل من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الإسكندرية، وله محل إقامه آخر بالجيزة، وآخر طالب مقيم بمحافظة كفر الشيخ لقيامهما بالنصب والإحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين الراغبين فى الحصول على الشهادات الدراسية المنسوبة للعديد من الجامعات والمعاهد والمدارس الحكومية من خلال إنشاء صفحات إلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لاستدراج الضحايا.

كشفت قوات الأمن قيام أحدهما بالإعلان من خلال صفحته عن إدارة أكاديمية "بدون ترخيص" تقوم بمنح شهادات تعليمية ومهنية للدارسين تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج "خلافاً للحقيقة" نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديريتى أمن "الجيزة، كفر الشيخ" أمكن ضبطهما وعُثر بحوزة أحدهما على عدد من الشهادت الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للعديد من الجهات "مزورة" – استمارات وكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة – 2 أكلاشية باسم أحد المتهمين والأكاديمية المشار إليها - صور مستندات خاصة ببعض الضحايا)، كما ضبط بحوزتهما (جهاز حاسب آلى - 4 هواتف محمولة)، بفحصهم فنياً تبين احتواؤهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى المشار إليه، وبمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.