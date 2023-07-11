اليوم السابع
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الداخلية تضبط تاجر عملة بالسوق السوداء

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 12:03 م
الداخلية تضبط تاجر عملة بالسوق السوداء النقد الأجنبى_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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نجحت الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
 
 
 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافه وضبطه حال تواجد بدائرة قسم شرطة بولاق، وبحوزته مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية"، وبمواجهته أقر بحيازته للمبلغ المالى المضبوط بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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