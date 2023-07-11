الداخلية تضبط تاجرين مخدرات في حملات أمنية بشمال سيناء

محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

نجحت الداخلية في ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة شخصين بشمال سيناء .. بقصد الإتجار وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة..

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة بمديرية أمن شمال سيناء قيام (شخصين) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذين دائرة قسم شرطة رابع العريش بشمال سيناء مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة رابع العريش وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتفى محمول).. وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى حصيلة بيع المواد المخدرة ، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.