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الخارجية الأمريكية: مازالت هناك شروط على أوكرانيا تلبيتها للانضمام إلى الناتو وقد حققت تقدما

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 10:27 م
الخارجية الأمريكية: مازالت هناك شروط على أوكرانيا تلبيتها للانضمام إلى الناتو وقد حققت تقدما بلينكن
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه مازالت هناك شروط على أوكرانيا تلبيتها للانضمام إلى الناتو وقد حققت تقدما في ذلك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية: انضمام أوكرانيا للناتو أثناء صراعها مع روسيا يعني حربا بين واشنطن وموسكو

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن أوكرانيا ستحصل على حزمة قوية من الدعم السياسي والعملي من حلفاء الناتو (حلف شمال الأطلسي) خلال قمة الحلف اليوم الثلاثاء في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وأضاف بلينكن - في مقابلة أجراها مع شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية صباح اليوم الثلاثاء، على هامش القمة- "فيما يتعلق بانضمام أوكرانيا للحلف، فإن القمة ستنظر بعين الاعتبار إلى التقدم الذي أحرزته أوكرانيا وهو ملحوظ، وحقيقة أن هناك المزيد من العمل الذي يجب إنجازه فيما يتعلق بإصلاح جيشها وتعزيز ديمقراطيتها".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي قائلا: "لدينا حلف موحد سيُظهر بطرق عملية للغاية دعمه المتواصل لأوكرانيا؛ بما في ذلك المسار نحو الانضمام".


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