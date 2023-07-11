"الجرانة والسردين" حصاد شباك الصيادين على شاطئ بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تمتلئ شباك الصيادين بمحافظة بورسعيد، في هذا التوقيت من كل عام، بأسماك " السردين " الشهيرة بمحافظة بورسعيد، وكذلك "الجرانه" التي لا يعرف اسمها هذا إلا القليلين من زوار بورسعيد بالمحافظات الأخرى.

الكثيرون من أهالي المحافظات الأخري يطلقون على "الجرانه" اسم "البوري"، ولكنها من نفس الفصيلة ولكن بحجم أصغر.

أكد صياد بورسعيدي، أن البوري هو حجم الكبير من السمك الأشهر في محافظة بورسعيد، وتتعدد أحجامه ولكل حجم اسم، فالحجم الوسط يسمى جرانه وآخر يطلق عليه "هليليه"، والحجم الأصغر يطلق عليه اسم" سهليه" وهو أغلى الأنواع.

تُعرف أسماك السردين بنفس اسمها المعتاد لكل الأحجام، وينتظرها الكثيرين من المواطنين بمحافظة بورسعيد، كونها وجبة محببه لدي أغلب سكان المحافظة خلال تناولها على وجبة الغداء .

ويعد هذا الموسم من المواسم التي ينتظرها الصيادون نظرا لاعتدال أسعار السردين والجرانه، بالمقارنة بباقى أنواع الأسماك البحرية الأخرى.

يسحب الصيادون الشباك من مياه البحر المتوسط على شاطئ محافظة بورسعيد وهي محملة بأسماك السردين والجرانه ذات اللون الفضي وهي تتلألأ داخل الشباك.

يقوم المصطافون بمساعدة الصيادين لسحب شباكهم من مياه البحر الأبيض المتوسط مستمتعين معهم بتلك اللحظات لحصد ثمرة جهدهم لساعات طويلة منتظرين الرزق الحلال .

اقترب موسم السردين، حيث يبدأ من منتصف شهر أغسطس وينتهى بنهاية أكتوبر، وطوال تلك الأشهر تمثل أسماك السردين وجبة أساسية لقاطني محافظة بورسعيد والوافدين إليها من المحافظات الأخرى، لجودة نوعه ومذاقه الرائع

وعن التسوية، فتتعدد أشكال التسوية لأسماك الجرانه والسردين، فالأشهر هو شويها في الفرن، ومن الممكن أن يتم تسويتها بطريقة المعروفة باسم " الزيت والليمون"، وآخرون يحبون الجرانه مفتوحة البطن وشويها بعد تفريغ بطنها وعليها خلطة من الخضروات.

ويمكن تناول سمك السردين، مشوية بالردة أو في الصاج ويتم تتبيلها بالملح والكمون والشطة والليمون، وأيضا مقلية متبلة بالدقيق والتوم وتقلي في زيت ساخن، أو صينية بصلصة الطماطم بالتوم والليمون، أو زيت وليمون وهناك من يفضل تناولها مملحة حيث يتم وضع الملح عليها بعد غسلها جيدا وهذا النوع يتم تناوله مع الفسيخ والرنجة بالبصل الأخضر والخبز والخل والليمون.

ويمارس الصيادون حرفتهم يوميا على طول البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد، والذي يمتد لما يقرب من 6 كيلو متر بداية من قناة السويس انتهاءً بالحدود الغربية المحافظة مع محافظة دمياط.