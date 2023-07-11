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الأمن يفحص واقعة تعد ملثمين على صاحب محل بأسلحة بيضاء بالمحلة

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 01:59 م
الأمن يفحص واقعة تعد ملثمين على صاحب محل بأسلحة بيضاء بالمحلة ملثمين - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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تفحص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، واقعة تعد عدد من الملثمين على صاحب محل تجارى بمنطقة أبو راضي أول المحلة، وإصابته بجروح متفرقة بالجسم وفروا هاربين، وتم نقله للمستشفي.
 
ورصدت كاميرات المراقبة المثبتة بالمحل، واقعة هجوم ملثمين على المجني عليه حاملين أسلحة بيضاء، وتعدوا عليه بالضرب وفروا هاربين.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بتحرير المجني عليه محضرا يحمل  رقم  8882 لسنه 2023 جنح أول المحلة، بقيام ملثمين بالتعدي عليه وإحداث ما به من إصابات.
 
 
 


 

 


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