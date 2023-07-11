"الأمن والتعاون الأوروبي": التحول التكنولوجي الكبير يعيد تشكيل الصحافة

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أكدت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أن التحول التكنولوجي الكبير الحالي يعيد تشكيل الصحافة ويقدم فرصًا وتحديات، مشيرة إلى ظهور حاجة ملحة للاستثمار في بيئة إعلامية حرة.

وقالت ممثلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن حرية الإعلام، تيريزا ريبيرو، في تصريحات الإثنين، إن هناك حاجة إلى دعم السياسات الحكومية الشفافة المتعلقة بحرية وسائل الإعلام والصحافة، مشددة على ضرورة دعم التعددية الإعلامية وحماية الصحفيين ولا سيما الصحفيات في مواجهة التهديدات الرقمية والتحديات القانونية والقيود الاقتصادية.

وكانت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي قد اختتمت مؤخرا أعمال المؤتمر الرابع والعشرين لوسائل الإعلام في آسيا الوسطى تحت عنوان "عند مفترق طرق: حماية حرية الإعلام لحماية الديمقراطية" في بيشكيك، عاصمة قيرغيزستان، يوم الجمعة الماضي.

وجمع الحدث أكثر من 120 مشاركًا من آسيا الوسطى ومنغوليا وخارجها، وقد حرص المؤتمر على المشاركة الفعالة من السلطات العامة والإعلاميين وممثلي المجتمع المدني والخبراء من جميع أنحاء منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.